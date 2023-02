Wahlen Luzern 2023 Porträt von Hans Bachmann Hans Bachmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.02 Uhr

Hier präsentiert sich Hans Bachmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Hans Bachmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen in St. Erhard (Knutwil) in einem schweizerisch-italienischen und liberalen Elternhaus. Seit über 20 Jahren in Sursee wohnhaft. Ledig, seit 33 Jahren in Partnerschaft lebend. Interesse an Politik, Kultur, Kunst, Kulinarik und Reisen, sowie an Architektur und erneuerbaren Energien.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Sursee soll auch wieder bürgerlich im Kantonsrat vertreten sein. Mitgestalten von Sursee und der Region in der kantonalen Entwicklung. Gute Voraussetzungen für Sursee und die Region im kantonalen Kontext schaffen. Motto: liberale Politik mit gesundem Menschenverstand.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Siedlungsentwicklung und Infrastrukturen sollten in ökonomischem und ökologischem Einklang erfolgen. Möglichkeiten und Chancen von erneuerbaren Energien auch mit kleinen Projekten fördern. Respekt und Eigenverantwortung wieder in die gesellschaftliche Entwicklung einbringen.

___

