Wahlen Luzern 2023 Porträt von Heidi Scherer Heidi Scherer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.47 Uhr

Hier präsentiert sich Heidi Scherer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Heidi Scherer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Nach 20 Jahren in einer Luzerner Bank bin ich seit 11 Jahren Geschäftsleiterin im Immobilienbereich und begeisterte Homeoffice-Workerin. Weiterbildung ist mir wichtig. Nebst ausgeprägter Freiwilligenarbeit bin ich passionierte Gärtnerin und Wandervogel. Seit 9 Jahren engagiert im Kantonsrat.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Hoch motiviert, unseren Kanton weiterhin mitzugestalten und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ich stehe hinter der Finanz- und Steuerstrategie mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und innovativen Unternehmen im Kanton. Eigenverantwortung, Sachpolitik und Taten statt Worte sind mein Motto.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die digitale Transformation in der Arbeitswelt wird uns alle fordern. Zudem muss der Kanton Luzern seine Standortattraktivität erhöhen. Nebst den Herausforderungen in der Mobilität/Verkehr sorgen mich die steigenden Ansprüche an den Staat. Ich folge dem Grundsatz, nicht mehr auszugeben als einzunehmen.

