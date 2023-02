Wahlen Luzern 2023 Porträt von Jonas Heeb Jonas Heeb tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 7 (Junge Grüne). 07.02.2023, 13.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Jonas Heeb den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Jonas Heeb

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 25 Jahre alt und lebe seit meiner Geburt in Horw. Neben meinem Geschichtsstudium (Master) an der Uni Luzern arbeite ich als politischer Sekretär und bin Mitglied des Horwer Einwohnerrates und des Kantonsrates. Zudem spiele ich Gitarre in einer Band und bin Leiter in der Cevi Jungschar Horw.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Seit vier Jahren darf ich als einziger Vertreter einer Jungpartei Teil des Kantonsrates sein. Diese Jahre haben mir gezeigt, wie wichtig die Stimmen der jüngeren Generation in der Politik sind. Gemeinsam mit den 72 Kandidierenden der Jungen Grünen will ich diese Stimmen in den Kantonsrat bringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Diese Liste ist lang. Der Kanton hat einen Klimaplan, der weder mit dem 1.5 Grad Ziel vereinbar ist, noch Netto Null bis 2030 vorsieht. Wir haben eine Verkehrsplanung, die den MIV fördert (mehr Strassen) und die Lebensqualität mindert (Bypass). Das sind zwei Beispiele, die uns beschäftigen werden.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.