Wahlen Luzern 2023 Porträt von Jonas Ineichen Jonas Ineichen tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.28 Uhr

Hier präsentiert sich Jonas Ineichen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jonas Ineichen

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als jemanden, der sich schon immer an Ungerechtigkeit und Ungleichheit gestört hat, engagiere ich mich politisch bereits seit meiner Schulzeit für eine sozialere Gesellschaft. Das bestimmte, aber stets respektvolle und konsensorientierte Streben nach mehr sozialer Gerechtigkeit macht mich aus.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich als eine Stimme der jungen Generation im Kantonsrat für einen vielfältigen, sozialen und klimaneutralen Kanton einsetzen. Luzern braucht mehr bezahlbare Wohnungen, ein demokratisches Mitspracherecht für alle und mehr Investitionen in klimafreundliche Energieerzeugung und den ÖV.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton Luzern muss zu einer Finanzpolitik zurückkehren, welche die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellt. Zwingend notwendige Investitionen in unsere Sozialsysteme und in den Klimaschutz dürfen keinen waghalsigen Steuerstrategien und Steuergeschenken an Unternehmen zum Opfer fallen!

