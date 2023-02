Wahlen Luzern 2023 Porträt von Julia Victoria Schmidiger Julia Victoria Schmidiger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 21.24 Uhr

Hier präsentiert sich Julia Victoria Schmidiger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Julia Victoria Schmidiger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 30 und in Luzern geboren und aufgewachsen. Ich habe in Bern und Zürich Recht studiert und arbeite heute als Juristin/Ermittlerin bei der Luzerner Polizei. In meiner Freizeit jogge ich und mache Ballett und reise gerne oder gehe aus mit Freunden.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin in Luzern gross geworden und möchte mich für die Bevölkerung meines Kantons einsetzen. Als junge, berufstätige Frau, die später gerne eine Familie gründen möchte, erreiche ich eine breite Wählerschaft und setze mich für die entsprechenden Themen ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Zukunft stellt uns alle vor grosse Herausforderungen, sei es im Bereich Wirtschaft mit der Teuerung oder im Bereich Gesundheit mit steigenden Gesundheitskosten und Pflegefachkräftemangel. Der Vielzahl an Anliegen entgegenzukommen ist aber auch eine Chance, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

