Wahlen Luzern 2023 Porträt von Karin Stadelmann Karin Stadelmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 20.42 Uhr

Hier präsentiert sich Karin Stadelmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Karin Stadelmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin eine gebürtige «Lozärnerin» und wohne in der Stadt. Mein Nachname verrät, dass ich Wurzeln im schönen Entlebuch habe. Ich bin vielseitig engagiert, vorausschauend, verlässlich und spüre, wenn jemand Unterstützung braucht. Beim Skifahren, Wandern und beim Kochen erhole ich mich.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Schwerpunkte meiner Arbeit im Parlament liegen in den Bereichen Bildung/Wissenschaft, Wirtschaft und Soziales. Zudem liegt mir ein Altern in Würde sehr am Herzen. Dafür und für unsere schöne Stadt und unseren starken Kanton Luzern möchte ich mich weiterhin als Kantonsrätin einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Für mich sind es drei Bereiche: Der Fachkräftemangel wird uns wirtschaftlich und im Bildungsbereich sehr fordern. Die steigenden Kosten im Gesundheitsbereich belasten Jung und Alt. Im Bereich der Mobilität und dem Klima braucht es Lösungen, die für Stadt und Land gemeinsam tragbar sind.

