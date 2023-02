Wahlen Luzern 2023 Porträt von Kaspar Käslin Kaspar Käslin tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 10.37 Uhr

Hier präsentiert sich Kaspar Käslin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Kaspar Käslin

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, fünf erwachsene Kinder und fünf Grosskinder. 31 Jahre den eigenen Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet, den ich inzwischen meinem Sohn übergeben habe. Da packe ich noch gerne mit an. Seit 2012 bin ich im Gemeinderat mit dem Ressort Finanzen, Sicherheit und Umwelt. Hobby: Trachtentanz

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Seit über 30 Jahre bin ich in der Politik. Im Parteivorstand und als Gemeinderat. Auch in verschiedenen Organisationen und Vereinsvorständen war und bin ich immer noch tätig. Dabei habe ich mir ein breites Wissen aneignen können. Dieses Wissen würde ich gerne im Kantonsrat einbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Als grösste Herausforderung sehe ich in der Verkehrspolitik die Verkehrsflüsse in den Griff zu bekommen. In der Raumordnung die Umsetzung der Gewässerräume sowie den Erhalt der Fruchtfolgeflächen, in der Klimapolitik die Klimaziele 2050 umzusetzen und in der Bildung die Kosten im Griff zu halten.

