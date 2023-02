Wahlen Luzern 2023 Porträt von Lea Estermann Lea Estermann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 20.41 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Lea Estermann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Lea Estermann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin eine berufstätige Mutter und Aktivistin mit feministischer Perspektive, die für die nächsten Generationen und eine solidarische Zukunft kämpft.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Nebst meiner Perspektive als junge Frau werde ich in meiner Lohnarbeit mit den täglichen Herausforderungen von alten Menschen, einkommensschwachen Familien und migrierten Personen konfrontiert. Diese oft ungehörten Stimmen will ich in den Kantonsrat bringen!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es ist absurd, dass es sich im Kanton Luzern für manche Elternteile finanziell nicht lohnt der Erwerbsarbeit nachzugehen. Es braucht fortschrittlichere Strukturen um Familien mit Betreuungsangeboten zu unterstützen und Teilzeitarbeit für alle Geschlechter zu fördern.

___

