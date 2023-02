Wahlen Luzern 2023 Porträt von Lisbeth Furrer-Bircher Lisbeth Furrer-Bircher tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Lisbeth Furrer-Bircher den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Lisbeth Furrer-Bircher

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Bauerntochter und Coiffeuse habe ich die Unterschiede Stadt-Land kennengelernt und durfte als Bäuerin, Familienfrau und als politisch aktive Frau in unserer Gemeinde sowie in der Vereinsarbeit wertvolle Erfahrungen sammeln. Als Coach unterstütze ich viele Ratsuchende in Ihrer Selbstwirksamkeit.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mich interessieren Lösungen, welche, die Eigenverantwortung, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit ins Zentrum setzen. Für eine starke und offenen Gesellschaft braucht es verschiedene, gleichwertige Familienmodelle. Die Wertschätzung der sorgfältigen Erziehungsarbeit ist stärker zu gewichten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Zugang zu lebenslangem Lernen muss für alle möglich sein. Die Aus- und Weiterbildung in allen Berufssektoren ist so weiterentwickeln, dass die Quer- und Wiedereinsteigenden sich qualifizieren können. Neue Wege in der Energieversorgung sowie die Sensibilisierung für Kreisläufe bedeutet ZUKUNFT.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.