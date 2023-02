Wahlen Luzern 2023 Porträt von Maggie Graf Maggie Graf tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 13.54 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Maggie Graf den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Maggie Graf

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich habe ein Doktorat an der ETH Zürich absolviert, nachdem ich aus Australien eingewandert bin. Mein Berufsleben habe ich im Gesundheitsschutz bei der Arbeit verbracht. Heute bin ich, neben meinem Engagement in mehreren Vereinen, die sich mit nachhaltigen Entwicklungen befassen, aktive Grossmutter.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Klimakrise bringt Schwierigkeiten in Bezug auf Landwirtschaft, Kriegen, Wirtschaft und Migration. Wir sind seit Jahrzehnten von Russland und Libyen für unsere Energie viel zu abhängig. Zudem erleben wir ein menschenverursachtes Artenaussterben. Das will ich den Enkelkindern nicht so überlassen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Eine Strategie, um weg von der Abhängigkeit von nicht erneuerbarer importierter Energie zu finden, die für alle akzeptabel ist. Damit gekoppelt wird es nötig sein, den Schaden der Konsequenzen der Klimaänderungen in Grenzen zu halten und Direktbetroffene zu unterstützen.

___

