Wahlen Luzern 2023 Porträt von Manuel Frunz Manuel Frunz tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 14 (FDP - Zukunft). 07.02.2023, 21.20 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Manuel Frunz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Manuel Frunz

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Geboren in Luzern, aufgewachsen in Kriens. Nach dem Studium zog es mich, getrieben durch meine Passion für Aviatik, nach Zürich. Dankbar dafür, meine Leidenschaft täglich leben zu dürfen, entschloss ich mich letztes Jahr dazu, den Pendelaufwand hinzunehmen und in meine Herzensstadt zurückzuziehen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich verstehe unser einzigartiges direktdemokratisches Politsystem nicht nur als ein Privileg, sondern auch als Verpflichtung. Mit meiner lösungsorientierten Denkweise und pragmatischen Machermentalität möchte ich Verantwortung übernehmen und die Zukunft von Luzern aktiv mitgestalten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Themen wie Umwelt, Energie, Mobilität und Wirtschaft werden die Menschen im Kanton Luzern auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Meine politischen Bestrebungen zielen darauf ab, die teils konfligierenden Anliegen mittels innovativen und nachhaltigen Lösungen möglichst in Einklang zu bringen.

