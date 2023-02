Wahlen Luzern 2023 Porträt von Manuela Jost-Schmidiger Manuela Jost-Schmidiger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 12.07 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Manuela Jost-Schmidiger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Manuela Jost-Schmidiger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Familienmensch, Naturliebhaberin und Powerfrau. Als positive Realistin stecke ich voller Tatendrang, packe gerne an und setze um. Sei dies als Politikerin, Arbeitnehmerin, Verwaltungsrätin, Mami, Ehefrau oder Frau. Geboren bin ich am 29.10.1981 und aufgewachsen in Sursee und im Fläcke z’Möischter.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Menschen und ihre Bedürfnisse liegen mir am Herzen. Mir ist wichtig, dass der Motor von unserer Gesellschaft im Kanton Luzern am Laufen bleibt. Ich brenne für gute und mehrheitsfähige Lösungen, die verbinden. Auch scheue ich mich nicht, mich an den Anfang der Seilschaft zu stellen und loszuziehen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grössten Herausforderungen sind in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung. Diese haben enorme finanzielle Auswirkungen. Dem akuten Arbeits- und Fachkräftemangel muss zudem entgegengewirkt werden. Verkehrsprobleme müssen dringend gelöst werden und Umwelt- und Energiefragen sind anzugehen.

