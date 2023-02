Wahlen Luzern 2023 Porträt von Marco Buholzer Marco Buholzer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 00.57 Uhr

Hier präsentiert sich Marco Buholzer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Marco Buholzer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich wohne mit meiner Frau und unseren gemeinsamen 2 Kindern in Eschenbach. Aufgewachsen bin ich in Ebikon. Nach meiner Berufsbildung und diversen Stationen bei der SBB arbeite ich seit 2017 beim Verkehrsverbund Luzern. Nebenbei engagiere ich mich im Vorstand einer Wohnbaugenossenschaft in Horw.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin der GLP 2019 im Vorfeld der letzten Wahlen beigetreten, weil mich die Partei mit ihren Themenschwerpunkten und der progressiven Ausrichtung überzeugt. Seither engagiere ich mich in der GLP in verschiedenen Funktionen. Nach vier Aufbaujahren fühle ich mich nun bereit für den nächsten Schritt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Erreichung von Netto-Null CO2 bis 2040. Je mehr die Umsetzung von wirksamen Massnahmen hinausgezögert wird, desto einschneidender werden diese in Zukunft ausfallen. Es ist deshalb höchste Zeit, die Herausforderungen der Zukunft jetzt gemeinsam anzupacken. Davon profitiert auch die Wirtschaft.

