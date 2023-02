Wahlen Luzern 2023 Porträt von Mario Huber Mario Huber tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 14.40 Uhr

Michael Daniel Wolf

(chm)

Hier präsentiert sich Mario Huber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mario Huber

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen in Ebikon, zwischen Stadt und Land, kenne ich die Probleme der Agglomeration sehr gut. Auch kenne ich die Probleme von wenig verdienenden Personen, so habe ich oft auf dem Bau, im Verkauf und in der Event-Technik gejobbt, um mich über Wasser zu halten.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Luzern braucht Stimmen, welche sich unbeirrt für Arbeiterinnen und Arbeiter einsetzt. Während andere von der Ausnützung der arbeitenden Masse durch die Mächtigen, sprich die reichsten 10 Prozent, mithilfe von Schuldabschiebung auf Migrantinnen und Migranten und andere Minderheiten ablenkt, kämpfe ich für alle Unterdrückten!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Durch die Steuergeschenke an Unternehmen und Reiche fehlt dem Kanton Geld. Als erste Reaktion hat der Kanton Kosten auf die Gemeinden abgewälzt, welche daraufhin den Steuerfuss gehoben haben. Jedoch braucht es Geld zur Bekämpfung der Klimakrise, der allgemeinen Teuerung und vielem mehr.

___

