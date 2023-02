Wahlen Luzern 2023 Porträt von Mario Imgrüth Mario Imgrüth tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 9 (Junge Grünliberale Partei). 07.02.2023, 14.45 Uhr

Hier präsentiert sich Mario Imgrüth den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mario Imgrüth

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in der schönen Gemeinde Ebikon. Ich durfte die Kantonsschule Alpenquai in Luzern besuchen, wo ich im Sommer 2018 die Matura abschloss. Nach drei Jahren Studium an der ETH Zürich entschied ich mich dazu, einen beruflichen Neuanfang zum Pflegefachmann HF zu wagen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mit einer geeigneten Partei im Rücken wollte ich mich der heutigen Politik entgegensetzen, welche leider nur aus populistischer Polemik besteht und somit keinen Raum für sachliche Diskussionen, Reflexionen und Lösungen zulässt. In einer liberalen und offenen Gesellschaft ist dies inakzeptabel.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Dem Kanton Luzern fehlt es vor allem an fortschrittlichen Lösungsansätzen. Daher ist es enorm wichtig, dass sich der Kanton in den nächsten Jahren unter anderem ausführlich mit der Digitalisierung auseinandersetzt. Durch diese können Ressourcen effizient genutzt und vernetzt werden.

