Wahlen Luzern 2023 Porträt von Mark Buchecker Mark Buchecker tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 20.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Mark Buchecker den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Mark Buchecker

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Unternehmer im Bereich Fahrradhandel. Verheiratet und Vater von drei bald erwachsenen Kindern. Seit 1. September 2022 Grossstadtrat der FDP. Mitglied des Rotary Club Luzern, der Zunft zu Safran und des IFU.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Insbesondere in den Bereichen Finanzen, Verkehr und Klimaschutz ist eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton notwendig. Deshalb ist es von Vorteil, wenn Grossstadträtinnen und Grossstadträte der Stadt Luzern auch im Kantonsrat politisieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Mobilität und Verkehr: Wie gelingt es in Zukunft die Mobilität sicherzustellen und umweltverträglich abzuwickeln? Energie: Wie stellen wir die Energiewende von fossil zu erneuerbar sicher? Digitale Transformation: Wie gehen wir mit «Big Data» dem Rohstoff der Zukunft um? Was sind Chancen und was Gefahren?

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.