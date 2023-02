Wahlen Luzern 2023 Porträt von Markus Mächler Markus Mächler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 20 (Die Mitte - Wirtschaft und Tourismus). 07.02.2023, 20.42 Uhr

Hier präsentiert sich Markus Mächler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Markus Mächler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Erfahrener Politiker (16 Jahr im Grossstadtrat) und Berufsmann; Ehemals langjähriges Mitglied (Präsident) der städtischen Verkehrkommission; Ehemals Vorstandsmitglied im TCS Waldstätte; Ehemals Präsident Borba Luzern; Familienvater (2 Söhne, 1 Grosskind) und verheiratet mit meiner lieben Rita

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin nach wie vor sehr an politischen Fragen und Prozessen interessiert; mir sind Zielsetzung und Zielerreichung für unsere Gesellschaft wichtig; ich will an der gemeinsamen und poitiven Entwicklung von Stadt und Kanton Luzern mitarbeiten; ich will den Anliegen von KMU und Tourismus Gewicht geben

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Aus dem Wachstum der Bevölkerung ergibt sich dringender Wohnraumbedarf; in vielen Gemeinden stehen grösste Aufgaben im Bereich Mobilität an; die Agglomeration muss Bypass und Durchgangsbahnhof erträglich einfügen; sozialpolitische Aufgaben müssen weiter verfolgt werden; all das muss bezahlbar sein!

