Wahlen Luzern 2023 Porträt von Martin Wicki Martin Wicki tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 13.52 Uhr

Hier präsentiert sich Martin Wicki den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Martin Wicki

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin ein bodenständiger, naturverbundener Familienmensch. Probleme und Anregungen zu diskutieren, erachte ich als sehr wichtig. Als in der Landwirtschaft aufgewachsene Person kann ich Probleme nicht verdrängen, ich will diese pragmatisch und ausgewogen lösen. Ich packe auch «heisse Eisen» an.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Das Ungleichgewicht in der Energie- und Bildungspolitik gilt es, zu korrigieren. Ich setze mich für einen starken und unabhängigen Kanton Luzern, mit verfügbarer und bezahlbarer Energie sowie gut ausgebildeten, inländischen und belastbaren Fachkräften ein. Nur so können wir unseren Wohlstand sichern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Finanz-, Sozial- und Verkehrspolitik werden uns tiefgreifend beschäftigen. Hier liegt ein hausgemachtes Problem vor, welches nicht gelöst werden will oder eben nur einzelne für sich, auf ihre Weise. Eine ganzheitliche Auslegeordnung mit Weitsicht sehe ich als einzigen Ausweg aus dieser Misere.

