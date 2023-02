Wahlen Luzern 2023 Porträt von Melanie Casanova-Gubser Melanie Casanova-Gubser tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 00.55 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Melanie Casanova-Gubser den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Melanie Casanova-Gubser

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In der Stadt Luzern geboren lebe ich aktuell in Aesch im wunderschönen Luzerner Seetal. Ich bin Mutter von 3 Töchtern. Gerne bewege ich mich in der Natur, im Winter geniesse ich das Schneeschuhlaufen abseits der Pisten. Jassen, Lesen und Yoga gehören zu meinem Ausgleich.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Gemeinderätin von Schongau durfte ich während 4 Jahren wertvolle Erfahrung sammeln. Durch meine Engagements in diversen Vorständen wie dem regionalen Entwicklungsträger sind mir die Herausforderungen, die wir regional wie auch kantonal lösen müssen, bekannt. Dafür setze ich mich ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Persönlich sehe ich die grösste Herausforderung beim Verkehr. Hier muss der Spagat zwischen Entwicklung und schon heutiger Verkehrsüberlastung gelöst werden. Ich setze mich zudem dafür ein, dass wir gemeinsam mit unseren Kantonsnachbarn zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen erarbeiten können.

