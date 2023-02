Wahlen Luzern 2023 Porträt von Michael Baumeler Michael Baumeler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 00.55 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Michael Baumeler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Michael Baumeler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

«E rächte Chopf mit eme linke Härz!» Ich bin alt und jung genug, verheiratet und habe 2 Söhne und 1 Tochter. Bin aufgewachsen und wohnhaft in Hochdorf. Ich bin Jurist im Rechtsdienst bei der SBB. Ich singe regelmässig in Chören, bin gerne an der Fasnacht, fahre Ski und jogge.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Weil ich das Seetal gerne habe und dafür einstehen möchte. Ich glaube ich bin leidenschaftlich und doch vernünftig genug, bin gut ausgebildet und verfüge über eine grosse Lebenserfahrung sowohl privat wie beruflich. Wir dürfen auch wieder einfacher und bescheidener werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Sicherstellung der Grundversorgung: Bildung, Wohnraum, Energie und Medizin müssen für alle zu einem fairen Preis verfügbar sein. Dazu kommt ein gut funktionierender ÖV. Dazu gehören die S9, S1, gute Busverbindungen und der Durchgangsbahnhof Luzern. All dies geht nur mit gesunden Finanzen.

___

