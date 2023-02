Wahlen Luzern 2023 Porträt von Michael Portmann-Orlowski Michael Portmann-Orlowski tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.55 Uhr

Hier präsentiert sich Michael Portmann-Orlowski den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Michael Portmann-Orlowski

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Die Kontakte und der Austausch mit Schülerinnen und Schuler sowie Lehrpersonen rund um meine Arbeit als Physiklehrperson am Alpenquai, aber auch in der SP Kriens bereichern mich. Meine Familie mit meinen drei (fast) erwachsenen Kindern gibt mir dabei den Boden, damit ich dies alles unter einen Hut bringe.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will bezahlbare Kinderbetreuung, chancengerechte Bildung und faire Löhne in der Pflege. Das braucht echte Lösungen und deutlich mehr Mut und Fantasie in der Kantonspolitik als bisher! Nur so entsteht eine sichere und hoffentlich klimaschonende Zukunft für alle Menschen im Kanton Luzern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Teuerung, die Energiekrise und die Folgen des Klimawandels sind Herausforderungen, welche der Kanton bestehen muss, wenn er seine Zukunft erfolgreich gestalten will. Dazu sind neue Denkweisen gefordert! Sonst geht's schief. Dagegen ergreife ich Partei – für neue Denkweisen und unsere Zukunft.

