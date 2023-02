Wahlen Luzern 2023 Porträt von Mirjam Meyer-Cavazzutti Mirjam Meyer-Cavazzutti tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 14.34 Uhr

Hier präsentiert sich Mirjam Meyer-Cavazzutti den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mirjam Meyer-Cavazzutti

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Interessiert an Menschen, trage ich gerne gemeinsam mit anderen zu einem attraktiven Leben in unserer Gemeinde bei. Freunde und Familie liegen mir am Herzen. Ich geniesse aber auch immer wieder Zeit für mich oder in den Bergen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Gemeinschaftssinn und Solidarität im Grossen wie im Kleinen, zwischen Jung und Alt, Stadt und Land sind zentral für einen lebenwerten Kanton und lebenswerte Gemeinden. Care-Arbeit und freiwilliges Engagement benötigen Wertschätzung und Unterstützung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die ökologischen Themen und die soziale und berufliche Integration der Migrantinnen und Migranten.

___

