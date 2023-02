Wahlen Luzern 2023 Porträt von Nico Schöpfer Nico Schöpfer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 06.02.2023, 23.56 Uhr

Hier präsentiert sich Nico Schöpfer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Nico Schöpfer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin ein junger, dynamischer und engagierter Mensch aus dem Entlebuch, welcher etwas bewirken möchte. Mir liegen sowohl die Anliegen der älteren als auch der jüngeren Generation am Herzen. Mit vollem Tatendrang möchte ich die Probleme in unserer Gesellschaft an den Wurzeln packen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Kantonsrat möchte ich mich für einen Kanton Luzern einsetzen, in welchem unternehmerische Selbständigkeit gefördert und das duale Bildungssystem gestärkt wird. Zudem möchte ich zeigen, dass es auch in einem eher konservativen Wahlkreis möglich ist, als 18-Jähriger für ein Amt zu kandidieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Im Gesundheitswesen, bei handwerklichen Berufen und vielen anderen Branchen, wird der Fachkräftemangel ein immer grösseres Problem für uns alle darstellen. Mit der Stärkung des dualen Bildungssystems könnte man diesem Problem entgegenwirken und gegen die zunehmende Akademisierung gilt es, zu kämpfen.

