Wahlen Luzern 2023 Porträt von Noah Wipfli Noah Wipfli tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 10 (Die Junge Mitte). 07.02.2023, 14.04 Uhr

Hier präsentiert sich Noah Wipfli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Noah Wipfli

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Hallo. Ich bin Noah und komme aus Kriens. Aktuell leiste ich meinen Zivildienst im Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil, ab September werde ich Mathematik an der Uni Basel studieren. In meiner Freizeit gehe ich ins Fitness, zudem spiele ich gerne Fussball.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere, um mir meinen grössten Traum zu erfüllen... einmal in der Zeitung zu landen. Kleiner Spass. Ich sehe es als enormes Privileg an, bereits in jungen Jahren politisch mitbestimmen zu dürfen und von diesem Privileg mache ich gerne gebrauch, denn die Zukunft gehört den Jungen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Unser momentanes Schulsystem ist nicht mehr zeitgemäss. Fächer wie Wirtschaft und Recht, Informatik oder politische Bildung werden viel zu schwach gewichtet, obwohl sie in der heutigen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen. Die Herausforderung ist somit, den Lehrplan dementsprechend anzupassen.

