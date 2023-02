Wahlen Luzern 2023 Porträt von Paul Lischer Paul Lischer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 10.41 Uhr

Hier präsentiert sich Paul Lischer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Paul Lischer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Paul Lischer, ich bin 24 Jahre alt und komme aus St. Erhard. Aktuell arbeite ich als Elektroplaner in Stans. In der Freizeit verbringe ich die Zeit gerne auf den Bergen und in der Natur. Nebst dies zeichne ich auch gerne. Zu meinen Hobbys gehören Squash, Wandern und Kunst.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Innovative, ökologische und zukunftsfähige Konzepte von morgen sollen gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler von heute sind unsere Zukunft. Eine gute Ausbildung soll der Jugend helfen, die Schweiz von morgen zu gestalten und zu verwirklichen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Innovative, ökologische und zukunftsfähige Konzepte für Mensch, Tier und Umwelt harmonisiert zu gestalten.

