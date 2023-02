Wahlen Luzern 2023 Porträt von Remo Suter Remo Suter tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 10.44 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Remo Suter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Remo Suter

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit meiner Geburt 2001 wohne ich in Büron. Im Sommer 2021 habe ich meine Ausbildung zum Informatiker EFZ abgeschlossen und arbeite seither in der IT-Abteilung eines grossen Detailhändlers. Als Ausgleich zum Bürojob bin ich seit 2023 an den Wochenenden als Carchauffeur auf den Strassen unterwegs.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Jungen sollen und müssen auch mal zu Wort kommen. Abstimmungen, Gesetze und weitere Entscheide betreffen unsere Generation besonders stark. Ich werde mich für meine Generation dafür einsetzen, dass auch sie eine Stimme im Luzerner Kantonsrat kriegen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung aus meiner Sicht ist das Thema Digitalisierung/Automatisierung. Dieses Wort ist in keiner Hinsicht der Menschheit mehr wegzudenken. Man muss gut entscheiden, in welchen Bereichen man digitalisiert oder automatisiert, beispielsweise zum Thema Strom/Fachkräftemangel etc.

