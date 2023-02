Wahlen Luzern 2023 Porträt von Robin Stalder Robin Stalder tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Robin Stalder den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Robin Stalder

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich auf einem Landwirtschaftsbetrieb in der Gemeinde Meggen. Als Ausgleich zu meinem Beruf als Investment Advisor und dem Betriebswirtschaftsstudium betreibe ich leidenschaftlich Karate und verbringe gerne Zeit in den Bergen sowie am, im und auf dem Vierwaldstättersee.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Der gesellschaftliche Wandel bereitet mir Sorgen. Grundbedürfnisse rücken zulasten der Selbstverwirklichung in den Hintergrund. Mit Struktur und Effizienz müssen wir gemeinsam anpacken statt streiken. Ich bin ehrlich zu mir selbst und handle im Interessen der Bevölkerung, und nicht der Wählerinnen und Wähler.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es gibt viele Herausforderungen, jene die unseren schönen Kanton treffen, und auch solche, welche darin entstehen. Primär sehe ich Herausforderungen in der Realisierung von Mobilitäts- und Energieprojekten, welche vorangetrieben werden müssen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.