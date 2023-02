Wahlen Luzern 2023 Porträt von Roland Thalmann Roland Thalmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.14 Uhr

Hier präsentiert sich Roland Thalmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Roland Thalmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in St. Erhard. Lehre zum Detailhandelsfachmann und arbeite nun seit zwölf Jahren in der Gastronomie von Sursee. Kultur und Gastro liegen mir am Herzen: Deshalb habe ich mich (während mehreren Jahren) ehrenamtlich im Kulturwerk118 engagiert.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Kultur braucht eine starke Stimme: Kulturhäuser sind für unsere Gesellschaft eine wichtige Stütze. Das haben wir in den letzten Jahren bemerkt. Es braucht mehr Wertschätzung und mehr Unterstützung, denn wir alle profitieren davon. Ich möchte diese Stimme sein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Luzern und unsere Gesellschaft soll wieder zusammenrücken. Der Graben zwischen Stadt und Land sollen wieder näher zusammen rücken. Gleichzeitig sollen auch Herausforderungen von Stadt und Land in der Politik gleichermassen berücksichtigt werden. Für eine starke Gesellschaft und ein starkes Luzern.

