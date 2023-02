Wahlen Luzern 2023 Porträt von Sabine Heselhaus Sabine Heselhaus tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 13.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Sabine Heselhaus den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Sabine Heselhaus

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Beruf als Chirurgin ist Passion, Fürsorge und Verantwortung, die ich neben der eigenen Praxis in der Arbeit in Pflegeheimen und in Zusammenarbeit mit Patienten, Angehörigen und Spitex wahrnehme. Das Engagement für Gemeinwohl und mit den Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz gehört für mich dazu.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Erfahrung und Wissen aus allen Lebensbereichen sollten in einem Parlament gleichmässig präsentiert sein. Deshalb setze ich mich als Frau, Mutter und Ärztin für Stärkung der Fürsorgeberufe, Bildung in nachhaltiger Entwicklung, Gleichstellung und eine sinn- und verantwortungsvolle Wirtschaft ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Versorgungssicherheit in Gesundheit, Ernährung und anderen Grundbedürfnissen gilt es weiter auszubauen. Digitalisierung und Klimawandel verändern unser Leben und erfordern ein Umdenken, die Förderung von innovativen Projekten, mehr Partizipation aus der Zivilgesellschaft und Interprofessionalität.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.