Wahlen Luzern 2023 Porträt von Sebastian Huber Sebastian Huber tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 9 (Junge Grünliberale Partei). 07.02.2023, 20.50 Uhr

Hier präsentiert sich Sebastian Huber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sebastian Huber

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Sebastian Huber, ich bin 21 Jahre alt und komme aus der Stadt Luzern. Momentan studiere ich Volkswirtschaftslehre in Fribourg und arbeite in Zürich als Praktikant für Nachhaltigkeitsratings. In meiner Freizeit leite ich in der Piostufe der Pfadi Seppel, singe oder spiele Schlagzeug.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Nachhaltigkeit, Lösungsorientierung und Kompromissfähigkeit sind meine grössten politischen Anliegen. Sie treten in dieser Kombination am stärksten bei den Grünliberalen hervor. Deshalb möchte ich meine Partei für die kommenden Wahlen mit aller Kraft unterstützen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Neben all den technischen Herausforderungen, welche der Klimaschutz mit sich bringt, darf man die politischen Schwierigkeiten nicht unterschätzen. Vor allem der soziale Zusammenhalt zwischen Stadt und Land wird über den Erfolg von griffigen Klimaschutzgesetzen entscheiden.

