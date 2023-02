Wahlen Luzern 2023 Porträt von Sibylle Boos-Braun Sibylle Boos-Braun tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.46 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Sibylle Boos-Braun den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sibylle Boos-Braun

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein «Rucksack» ist vielseitig gefüllt mit einer 20-jährigen Berufserfahrung als Lebensmittelingenieurin ETH in der Obstsaft- und Getränkeindustrie und mit 10 Jahren aktiver Politik. Während 2 Jahren habe ich in Sydney/AUS gewohnt, aufgewachsen bin ich in Kriens. Ich betreibe OL, Ski-OL, Langlauf.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich mit vollem Einsatz weitere 4 Jahre für unseren lebenswerten Kanton und seine Bevölkerung einsetzen. Die Herausforderungen sind gross, es braucht gemeinsame Lösungen im Gesundheitswesen, im Bildungs- und Asylbereich sowie auch bei der Mobilität und beim Umweltschutz.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Aus meiner Sicht sind dies die zunehmenden Verkehrsprobleme im Kanton. Sie lassen sich nur lösen, wenn Land, Agglomeration und Stadt zusammenspannen und gemeinsam handeln. Alle Mobilitätsformen, ob Auto, öffentlicher Verkehr, Velo oder Fussgänger - alle müssen ihren Platz im System haben.

