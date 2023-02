Wahlen Luzern 2023 Porträt von Silas Schmuckli Silas Schmuckli tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 14.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Daniel Wolf

(chm)

Hier präsentiert sich Silas Schmuckli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Silas Schmuckli

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich habe ein egalitäres Menschenbild und engagiere mich für ein modernes, antifaschistisches, feministisches und partout weltoffenes politisches Verständnis - vor allem dort, wo solch linke Ansichten nach wie vor gesellschaftlich stark verankerten und antiquierten Ideologien gegenüberstehen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Wir leben in einer Zeit, in der unsere Generation unter konservativen Ansichten alter Politikerinnen und Politiker leidet. Und wir leben in einer Zeit, in der Faschismus in der inter- und nationalen Politik immer noch zu weit verbreitet ist. Junge Linke sollen endlich die Chance bekommen, dies gemeinsam zu ändern!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Luzern muss sich um seine jüngsten Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Interessen und deren Zukunft kümmern. Dazu gehört unter anderem ein gesichertes Angebot an kulturellen Freiräumen, eine progressive Bildungspolitik und zugänglicher Wohnraum für alle. Luzern muss politisch wieder jung werden und bleiben!

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.