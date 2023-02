Wahlen Luzern 2023 Porträt von Sofia Galbraith Sofia Galbraith tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 14.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Sofia Galbraith den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Sofia Galbraith

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, leider ohne Kinder. Seit 2013 Schweizerin - erstmals Staatsbürgerin in einem Land, in dem ich auch wählen darf. Aufgewachsen bin ich in Stockholm und Süddeutschland. Seit Sommer 2015 im Kanton Luzern wohnhaft. Als Industriedesignerin bei Roche Diagnostics International AG tätig.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Genauso, wie ich im Beruf und im Quartierverein gestalte, möchte ich auch mitwirken im Kanton Luzern. Meine Erfahrungen politisch zu agieren und Interessen durchzusetzen, habe ich bei der Arbeit erlernt. Möchte die Verantwortung ausbauen, zusätzlich zum Horwer Einwohnerrat L20 (seit September 2021).

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Funktionierende Diversität ermöglichen, die uns wettbewerbsfähiger macht. Nachhaltig werden, jedoch Soziales beibehalten. Gerechtere Löhne für gleiche Arbeit. Klimakrise ernst nehmen, damit Zukunftschancen für junge Generationen entstehen und in die Bildungspolitik investieren.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.