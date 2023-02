Wahlen Luzern 2023 Porträt von Thomas Gfeller Thomas Gfeller tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 21.30 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Thomas Gfeller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thomas Gfeller

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Stadtluzerner, aufgewachsen im Stadtteil Littau. Unternehmer 1. Generation, beschäftigen in unserer Firmengruppe (LiPS Group AG) 40 Mitarbeiter. Politisch seit 2016 aktiv, 2018 im Grossen Stadtrat, 2020 Fraktionschef SVP Stadt LU. Charakterlich: zielorientiert, konsequent, kommunikativ, ausgeglichen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Durch meine politische und unternehmerische Kompetenz bin ich bereit, die Zukunft aktiv mitzugestalten, damit die nachkommenden Generationen in Freiheit und in Wohlstand ein lebenswertes Zuhause in unserer schönen Schweiz und im Kanton Luzern haben werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Ausgeglichener Finanzausgleich, speziell für die Stadt Luzern: gerechte Verteilung der Zentrumslasten, Bau des Tiefbahnhofs Luzern, Gestaltung und Umsetzung ÖV versus MIV, Umsetzung der Klimastrategie.

___

