Wahlen Luzern 2023 Porträt von Thomas Hodel Thomas Hodel tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 01.33 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Thomas Hodel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thomas Hodel

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Thomas Hodel, gelernter Landwirt und bin momentan in der Entwicklungsabteilung einer Schötzer Verpackungsfirma tätig. In meiner Freizeit bin ich oft auf dem elterlichen Betrieb in Schötz anzutreffen. Meine Hobbies sind die Kaninchenzucht, Lesen, Schreiben und natürlich die Politik.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass der KMU-Standort Luzern attraktiv bleibt. Schliesslich sind es die KMU, die auch in zentrumsfernen Gebieten Arbeitsplätze schaffen. Es kann nicht sein, dass diese Betriebe beispielsweise eine völlig verfehlte Klimapolitik mit höheren Steuern mitfinanzieren müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton Luzern muss unbedingt seine finanzielle Lage stärken, um zukünftige Steuererhöhungen zu verhindern! Dazu müssen Budgets ohne die Gelder der Nationalbank kalkuliert werden. Auch stehen wir vor kostenintensiven Vorstössen der links-grünen Fraktion, die unbedingt abgelehnt werden müssen.

___

