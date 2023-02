Wahlen Luzern 2023 Porträt von Zoé Stehlin Zoé Stehlin tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 12.56 Uhr

Hier präsentiert sich Zoé Stehlin den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Zoé Stehlin

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit Jahren politisch engagiert und selbst im Gesundheitswesen tätig, setze ich mich für ein linkes Luzern für alle ein, das in seine Menschen statt in tiefe Unternehmenssteuern investiert. Die antisoziale bürgerliche Politik und Sparmassnahmen in der Bildung haben mich geprägt und politisiert.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

In der Politik braucht es junge, linke und feministische Stimmen, damit Luzern progressiv und nachhaltig eine gute Zukunft für alle verfolgt. Ich werde mich mit aller Kraft für einen Richtungswechsel einsetzen, für mehr Klimaschutz, Gleichstellung und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die finanziellen Ressourcen des Kantons müssen nachhaltig eingesetzt werden, für stärkere Klimamassnahmen, Prämienverbilligung, Arbeiterinnen- und Arbeiterrechte, Gleichstellung und Barrierefreiheit für die gesamte Luzerner Bevölkerung statt in weitere Steuersenkungen für fremde Unternehmen.

