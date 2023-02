Steuern 2022 Wie hoch die Steuern in Willisau sind Es ist Zeit, die Steuererklärung 2022 einzureichen. Wir zeigen, wie hoch die Abgaben in der Gemeinde Willisau in diesem Jahr für Ledige, Verheiratete und Rentner je nach Einkommen sind. 02.02.2023, 06.01 Uhr

Die Steuererklärung für 2022 wird in diesen Tagen in die Haushalte verschickt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Steuerpflichtigen in über 40 Prozent der Schweizer Gemeinden – vor allem in der Deutschschweiz – können sich auf eine zumindest leicht günstigere Steuerrechnung für das vergangene Jahr freuen.

Das trifft zumindest zum Teil auch auf Willisau zu. Für ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und einem Gesamteinkommen von 100 000 Franken wird die Steuerrechnung in der Gemeinde beispielsweise 5848 Franken betragen. Das sind 157 Franken (oder 2,6 Prozent) weniger als 2021.

Anhand dreier Modell-Haushalte lässt sich zeigen, wie gross die Steuerbelastung in Willisau für die Steuerperiode 2022 ist:

Wie es anderen Haushalten ergeht

Nicht nur für den Modell-Haushalt der Verheirateten mit Kindern wird es in Willisau günstiger, sondern auch für andere: Eine ledige Person mit 70 000 Franken Einkommen bezahlt rund 2,4 Prozent weniger, ein Rentnerehepaar mit gleich hohem Einkommen rund 2,4 Prozent.

Wie sehr sich die Steuern für eine vierköpfige Familie im schweizweiten Vergleich verändern, lässt sich der folgenden Karte entnehmen:

Durch den Steuerwettbewerb unter den Kantonen, aber auch unter den Gemeinden bezahlen Haushalte in identischer Situation und mit gleich hohem Einkommen je nach Wohnort unterschiedlich hohe Steuern. Unser Vergleich zeigt für drei Modell-Haushalte und eine Reihe von Einkommensklassen, wie teuer oder günstig Willisau im schweizweiten Vergleich ist. Die Rangangabe zeigt, an wievielter Stelle die Gemeinde im Schweizer Steuerranking für die jeweilige Haushaltssituation liegt.

Tausende Franken Differenz

Der modellhafte Familienhaushalt (Ehepaar, zwei Kinder, 100 000 Franken Einkommen) aus Willisau liegt mit seinem Steuerbetrag von 5848 Franken schweizweit auf Rang 1141 (von rund 2150 Gemeinden). Steuerlich am günstigsten wäre es für diese Familie im Kanton Zug, konkret in Baar. Dort würden nur gerade 118 Franken Einkommenssteuern fällig. Am andern Ende der Rangliste liegt das Dorf Schelten im Berner Jura, das 9065 Franken verlangen würde.

Für Ledige (mit 70 000 Franken Einkommen) ist es steuerlich ebenfalls in Baar am günstigsten (2794 Franken Steuern). Am teuersten wird es in Enges und Les Verrières im Kanton Neuenburg (11550 Franken). Ein Rentnerehepaar mit gleich hohem Einkommen kommt wiederum in Baar (1609 Franken) am günstigsten weg und bezahlt ebenfalls in Schelten (9631 Franken) am meisten.

Die zitierten Zahlen stammen vom Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Die hier präsentierten Steuerbeträge enthalten die Einkommenssteuern (Gemeinde, Kanton, Bund), jedoch nicht Vermögens- und Kirchensteuern. Abzüge werden berücksichtigt, sofern sie ohne Nachweis erlaubt sind. Der tatsächlich geschuldete Betrag kann je nach weiteren Abzügen höher oder tiefer als hier gezeigt ausfallen. – Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Textvorlage und Grafiken: Stefan Trachsel