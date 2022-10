Unihockey – Herren NLB Ad Astra Obwalden setzt Siegesserie auch gegen UHT Eggiwil fort Ad Astra Obwalden reiht Sieg an Sieg: Gegen UHT Eggiwil hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 12:6. 24.10.2022, 08.06 Uhr

Ad Astra Obwalden ging im ersten Drittel mit 6:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Ad Astra Obwalden die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:1 aus. UHT Eggiwil konnte im letzten Drittel zwar nochmals verkürzen, das bessere Ende behielt jedoch Ad Astra Obwalden. Sie gewannen das Spiel schliesslich mit 12:6.

Isak Stöckel mit sieben Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Einen Traumtag haben Isak Stöckel mit sieben Punkten (Tore: 5, Assists: 2) und Jakob Arvidsson mit fünf Punkten (Tore: 0, Assists: 5) erwischt. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Stark aufgetrumpft hat Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) abgeliefert. Weiter hat sich Julian Lingg mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHT Eggiwil: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Daniel Gerber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Lukas Schlüchter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Manuel Fankhauser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Ad Astra Obwalden verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat 19 Punkte. Für Ad Astra Obwalden geht es auf fremdem Terrain gegen RD March-Höfe Altendorf (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (17.00 Uhr, Turnhalle Weid Pfäffikon SZ).

UHT Eggiwil rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat neun Punkte. Auf UHT Eggiwil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team Floorball Fribourg, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 19. November statt (19.30 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

