Zuger Wahlen 2022 Adrian Hürlimann im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 14.39 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Adrian Hürlimann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Adrian Hürlimann stellt sich in eigenen Wort vor)

Als Kulturrredaktor und durch meine Mitarbeit in Kulturorganisationen habe ich erfahren, dass es ein anderes Zug gibt als das der Steueroase. In diesem gibt es keine Briefkästen, aber Schreibende wie Max Huwyler oder Thomas Hürlimann. Sie lese ich gern, ich muss aber täglich über die Skandale internationaler Multis lesen, die in Zug domiziliert sind. Ich befürworte Bidens Mindeststeuer für Umsatzgiganten. Die globalen lenken mich ab von den hiesigen Problemen. So sollte man, punkto Wohnen etwa, institutionellen Investoren wie zum Beispiel Genossenschaften besser auf die Finger schauen, um Mietverteuerungen und umweltbelastende Abrisse (Gartenstadt, Scheibenhäuser Inwil) zu bekämpfen. Road pricing finde ich prüfenswert, Verkehrstunnels weniger.

