Unihockey – Damen NLB Aergera Giffers setzt Siegesserie auch gegen Floorball Uri fort Aergera Giffers setzt seine Siegesserie auch gegen Floorball Uri fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 09.01.2023, 01.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alyssa Buri für Aergera Giffers. In der 17. Minute traf sie zum 1:0. In der 18. Minute baute Pascale Corina Huber den Vorsprung für Aergera Giffers auf zwei Tore aus (2:0). In der 26. Minute gelang Floorball Uri (Anja Loretz) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Floorball Uri fiel in der 28. Minute (Patricia Bitterli). Alyssa Buri sorgte in der 58. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Aergera Giffers. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Alyssa Buri mit die beste Skorerin

Skorerinnen für Aergera Giffers: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Alyssa Buri mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Aergera Giffers verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat 30 Punkte. Aergera Giffers tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

Floorball Uri steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat 27 Punkte. Floorball Uri spielt zum nächsten Mal daheim gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8). Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.