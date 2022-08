Zuger Wahlen 2022 Alexia Renner im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Alexia Renner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Alexia Renner stellt sich in eigenen Wort vor)

Aufgewachsen als Tochter einer Griechin und eines Andermatters besuchten wir reisend Freunde in aller Welt und pflegten ein offenes Haus. Viele Kulturen und Sprachen sind mir vertraut. Als Rechtsanwältin und Mediatorin SAV bekam ich Einblick in die unterschiedlichsten Lebenskonstellationen wie auch das Werkzeug, solche sinnvoll und konstruktiv mitzugestalten. Mit meinem Partner zusammen habe ich mittlerweile 5, bald 6 Kinder. Kleine und grosse Menschen, die Astronomie, das Gärtnern und das Leben selbst faszinieren mich. Als Ausgleich treibe ich Sport, so im Turnverein, und singe im Gospelchor. In der Politik - generell im Zusammenleben - erachte ich den gleichwertigen, offenen Diskurs und die Orientierung am Gemeinwohl als unabdingbar.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug