Zuger Wahlen 2022 Andreas Blättler im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022

Hier präsentiert sich Andreas Blättler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Andreas Blättler stellt sich in eigenen Wort vor)

Lebenslanges Lernen zur Steigerung der Lebensqualität:

Die wichtigste Ressource in der Schweiz sind gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die sich in Eigenverantwortung und aus einer intrinsischen Motivation heraus während ihres gesamten Lebens, jedoch mindestens während der gesamten Arbeitszeit bis zur Pensionierung und darüber hinaus, arbeitsmarktfähig halten.

Stärkung der Berufsbildung zur Steigerung der Anzahl qualifizierter Fachkräfte:

Es ist wichtig, dass der Stellenwert und die Qualität der Berufsbildung weiter gesteigert wird, so dass es weiterhin attraktiv ist, eine Lehre zu absolvieren. Die Investition in die Lernenden ist eine Investition in die Zukunft, die sich für alle lohnt.

