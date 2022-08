Zuger Wahlen 2022 Andreas Etter im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 13.35 Uhr

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Andreas Etter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Andreas Etter stellt sich in eigenen Wort vor)

Für offene, ehrliche und transparente Arbeit und Politik. Mit dieser Art und Weise will ich die angefangenen Projekte in der kommenden Legislatur weiter- beziehungsweise zu einem guten Abschluss führen. Wir haben in unserer Landschaft/Natur, mit unserem Gewerbe und mit unseren Bildungsmöglichkeiten sehr gute Voraussetzungen zum guten Gelingen. Das Miteinander im Gemeinderat und mit der ganzen Bevölkerung ist ein wichtiges Puzzleteil zum qualitativen Wachstum unserer Gemeinde. Die anstehenden grossen Investitionen müssen auf deren Wirtschaftlichkeit geprüft und dann auch so umgesetzt werden. Die guten und erfolgreichen Menzinger Eigenschaften, wie zb ein sehr intaktes Vereinsleben, müssen dabei weiterhin erhalten bleiben. Es lohnt sich für Menzingen.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug