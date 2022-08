Zuger Wahlen 2022 Anita Zimmermann im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Anita Zimmermann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Mir liegt ein lebendiger Kanton Zug am Herzen: mit guten Schulen, einer lebenswerten Umgebung, interessanten Arbeitsplätzen, bezahlbarem Wohnraum sowie guter Betreuung für ältere Menschen. Dazu kann jede und jeder etwas beitragen; gerade auch durch persönliches Engagement in einer Partei oder in Vereinen. Sie sind der Kitt eines Dorfes und prägen das Gefühl der Menschen, die hier leben. Seit Jahren arbeite ich im «Kontakt» mit – lange Zeit auch als Co-Präsidentin. Dadurch habe ich mein Dorf gut kennen- und auch schätzen gelernt. Gerne würde ich mich auch im Kantonsrat für den Kanton Zug und «mein» Hünenberg einsetzen.

___

