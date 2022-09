Unihockey – Herren NLB Aussenseiter Floorball Fribourg gewinnt gegen Ad Astra Obwalden Überraschung bei Floorball Fribourg gegen Ad Astra Obwalden: Der Tabellenzehnte (Floorball Fribourg) hat am Sonntag auswärts den Tabellenzweiten 7:6 besiegt. 26.09.2022, 23.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ad Astra Obwalden: Fredrik Edholm brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 11. Minute hergestellt: Yohan Moser traf für Floorball Fribourg. Ma. Furrer schoss Ad Astra Obwalden in der 17. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Floorball Fribourg fiel in der 18. Minute (Yohan Moser). In der 19. Minute war es an Eino Pesu, Floorball Fribourg 3:2 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Floorball Fribourg stellte Loris Roulin in Minute 27 her.

Floorball Fribourg erhöhte in der 28. Minute seine Führung durch Basile Diem weiter auf 5:2. Fredrik Edholm verkürzte in der 33. Minute den Rückstand von Ad Astra Obwalden auf 3:5. Valentin Egli sorgte in der 46. Minute für Ad Astra Obwalden für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Eino Pesu erhöhte in der 48. Minute zur 6:4-Führung für Floorball Fribourg. Nelio Rottaris baute in der 52. Minute die Führung für Floorball Fribourg weiter aus (7:4). Isak Stöckel verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Ad Astra Obwalden auf 5:7. Ad Astra Obwalden kam in der 57. Minute noch auf 6:7 heran, als nochmals Fredrik Edholm traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Eino Pesu mit der beste Skorer

Skorer für Floorball Fribourg: Das Spiel wird Eino Pesu mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Yohan Moser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Isak Stöckel mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Floorball Fribourg von Rang 10 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Fribourg auswärts mit seinem Tabellennachbarn Ticino Unihockey (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

Ad Astra Obwalden rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Als nächstes trifft Ad Astra Obwalden in einem Auswärtsspiel mit Regazzi Verbano UH Gordola (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.30 Uhr, Pal. Gottardo CST Tenero).

