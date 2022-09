Unihockey – Herren NLB Aussenseiter RD March-Höfe Altendorf gewinnt gegen Ticino Unihockey RD March-Höfe Altendorf hat am Sonntag gegen Ticino Unihockey die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das klar mit 10:2. 26.09.2022, 23.30 Uhr

RD March-Höfe Altendorf ging im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war RD March-Höfe Altendorf die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 7:0 aus. Im dritten Drittel vergrösserte RD March-Höfe Altendorf die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:2.

Pirmin Winteler mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Das Spiel wird Pirmin Winteler mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Raphael Zellweger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Markus Piittisjärvi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Saku Liikka mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Micha Brunner mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Tizian Widmer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tino Nivala zum besten Spieler von Ticino Unihockey gekürt. Bei RD March-Höfe Altendorf wurde diese Ehre Pirmin Winteler zuteil.

RD March-Höfe Altendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es RD March-Höfe Altendorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team UHC Thun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

In der Tabelle verliert Ticino Unihockey Plätze und zwar von Rang 3 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Ticino Unihockey zuhause mit seinem Tabellennachbarn Floorball Fribourg (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

