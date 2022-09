Unihockey – Herren 1. Liga Auswärtserfolg für Pfannenstiel Egg gegen Vipers InnerSchwyz Pfannenstiel Egg behielt im Spiel gegen Vipers InnerSchwyz am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 26.09.2022, 23.46 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Gwerder für Vipers InnerSchwyz. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Andreas Bachmann erhöhte in der 27. Minute zur 2:0-Führung für Vipers InnerSchwyz. In der 36. Minute gelang Pfannenstiel Egg (Sven Forrer) der Anschlusstreffer (1:2).

Marco Bachmann erhöhte in der 48. Minute zur 3:1-Führung für Vipers InnerSchwyz. Florian Nideröst sorgte in der 53. Minute für Pfannenstiel Egg für den Anschlusstreffer zum 2:3. Nur zwei Minuten nach dem Anschluss glich Florian Nideröst das Spiel für Pfannenstiel Egg mit einem weiteren Treffer aus. In der 58. Minute schoss Nicola Heierli Pfannenstiel Egg in Führung. Es war der Siegtreffer.

Florian Hafner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Pfannenstiel Egg: Das Spiel wird Florian Hafner mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Florian Nideröst mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Andreas Bachmann (Tor: 1, Assist: 0), Marco Bachmann (Tor: 1, Assist: 0), Marco Gwerder (Tor: 1, Assist: 0), Cédric Heinzer (Tor: 0, Assist: 1) und Dominik Marty (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Florian Hafner zum besten Spieler von Pfannenstiel Egg gekürt. Bei Vipers InnerSchwyz wurde diese Ehre Ricardo Fernandes zuteil.

Pfannenstiel Egg verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Pfannenstiel Egg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen UH Appenzell (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

In der Tabelle liegt Vipers InnerSchwyz weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Vipers InnerSchwyz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Bülach Floorball. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.