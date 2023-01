Unihockey – Herren 1. Liga Auswärtssieg für Olten Zofingen gegen Unihockey Luzern Olten Zofingen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Unihockey Luzern 8:7. 16.01.2023, 21.57 Uhr

Julian Berlinger eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Olten Zofingen das 1:0 markierte. Marvin Richner erhöhte in der 10. Minute zur 2:0-Führung für Olten Zofingen. Kevin Frei baute in der 11. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (3:0).

Severin Merian baute in der 15. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (4:0). In der 15. Minute verkleinerte Peter Flütsch den Rückstand von Unihockey Luzern auf 1:4. In der 20. Minute verkleinerte Manuel Wagner den Rückstand von Unihockey Luzern auf 2:4.

Dank dem Treffer von Matthew Bertschinger (21.) Reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Luzern auf ein Tor (3:4). Julian Berlinger sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Olten Zofingen. Der Anschlusstreffer für Unihockey Luzern zum 4:5 kam in der 33. Minute. Verantwortlich dafür war Matthew Bertschinger.

Unihockey Luzern glich in der 35. Minute durch Fredy Brönnimann aus. In der 43. Minute war es an Marius Flury, Olten Zofingen 6:5 in Führung zu bringen. Unihockey Luzern glich in der 46. Minute durch Peter Flütsch aus. In der 46. Minute war es an Samuel Schneiter, Olten Zofingen 7:6 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Joshua Jeffrey durch seinen Treffer für Unihockey Luzern in der 57. Minute her. Das Penaltyschiessen gewann Olten Zofingen.

Peter Flütsch mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Samuel Schneiter mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Julian Berlinger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Isaia Schneeberger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Das Spiel werden Peter Flütsch mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Matthew Bertschinger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Olten Zofingen auf Rang 3. Das Team hat 42 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Olten Zofingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Unihockey Limmattal. Das Spiel findet am 24. Januar statt (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Unihockey Luzern verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 28 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Luzern auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Lions Konolfingen. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

