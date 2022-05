Datenanalyse Baar gehört zu den Top 10 Einbürgerungsgemeinden der Zentralschweiz Wie viele Personen haben in den vergangenen zehn Jahren in Baar das Schweizer Bürgerrecht erhalten und woher stammen diese Personen? Daten des Bundesamts für Statistik verraten es. 06.05.2022, 17.05 Uhr

Wer das Schweizer Bürgerrecht erhält, hat Anspruch auf einen Pass und eine Identitätskarte. (Bild: KEYSTONE) KEYSTONE

(chm)

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Baar insgesamt 1,305 Personen eingebürgert. Im Zentralschweizer Vergleich ist das sehr viel im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Pro Jahr erhalten in der Gemeinde durchschnittlich 5.3 Personen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner den Schweizer Pass. Das beduetet Rang 6 unter allen 161 Gemeinden.

Der Zentralschweizer Schnitt liegt bei jährlich 2.1 Einbürgerungen pro 1000 Einwohner. Die Unterschiede unter den Gemeinden sind enorm: An der Spitze liegen mit Wauwil und Ebikon zwei Gemeinden, welche jährlich rund sechs Personen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner das Schweizer Bürgerrecht verleihen. Ihr Gegenstück sind Isenthal (Uri), Unterschächen (Uri) und Riemenstalden (Schwyz), welche in den vergangenen zehn Jahren gar niemanden eingebürgert haben.

Bürgerinnen und Bürger aus europäischen nicht EU-Ländern dominieren

Dieser Artikel ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.