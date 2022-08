Zuger Wahlen 2022 Barbara Schmid-Häseli im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

Hier präsentiert sich Barbara Schmid-Häseli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Barbara Schmid-Häseli stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich stehe für eine ehrliche, lösungsorientierte und heimatverbundene Politik. Als Inwilerin will ich im Gemeinderat den Bogen in die anderen Gemeindeteile, insbesondere für Verkehr, Gewerbe und Schulbildung. Als Historikerin schaue ich in die Vergangenheit, ordne Ereignisse ein und spanne den Bogen in die Zukunft. Als zweifache Mutter und berufstätige Frau verbinde ich Familie und Beruf und setze mich für ein gleichberechtigtes Miteinander ein. Arbeit muss sich für alle lohnen - dafür engagiere ich mich auf lokaler und kantonaler Ebene.

___

